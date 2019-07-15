Başkan Erdoğan 15 Temmuz programı kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Beştepe'de bu yıl ilk kez düzenlenen anma törenine katıldı.

GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARI İLE YÜRÜDÜ

Erdoğan buradaki törenin ardından Hatm-i Şerif Merasimi'ne katılmak için Beştepe Millet Camii'ne yürüdü. Erdoğan'a Millet Camii'ne yürüyüşünde gaziler ve şehit yakınları eşlik etti. Millet Camii'ne gelen Erdoğan, burada 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti