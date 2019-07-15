Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Başkan Erdoğan 15 Temmuz programı kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu

Başkan Erdoğan programı kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini anma programları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı. Yapılan törenin ardından Beştepe ’nde 'ne katılan Başkan Erdoğan, Kuran-ı Kerim okudu.

Giriş Tarihi: 15.7.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 16:05
Başkan Erdoğan 15 Temmuz programı kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Beştepe'de bu yıl ilk kez düzenlenen anma törenine katıldı.

GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARI İLE YÜRÜDÜ
Erdoğan buradaki törenin ardından Hatm-i Şerif Merasimi'ne katılmak için Beştepe Millet Camii'ne yürüdü. Erdoğan'a Millet Camii'ne yürüyüşünde gaziler ve şehit yakınları eşlik etti. Millet Camii'ne gelen Erdoğan, burada 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti

15 Temmuz'u en iyi anlatan 30 fotoğraf!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan 15 Temmuz programı kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN