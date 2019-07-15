FETÖ’nün kökü kuruyana kadar

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ardından tebrik ve teşekkür ziyaretleri kapsamında Kastamonu ve Çankırı'da da bazı programlara katıldı.Türkiye'nin FETÖ musibetinden kurtulması, bu karanlık dönemin kesin olarak bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, 15 Temmuz'da Türk ve Türkiye'ye karşı, İslam düşmanlarının kuyruğa girdiğini belirterek, "FETÖ, emperyalizmin planlarına bağlılık göstererek Türkiye'nin varlığına kast etmeye azmetmiş, milletimizin helikopter ve ağır silahlarıyla saldırıya geçmişlerdi. Ancak yanlış hesap kahraman Türk milletinden döndü" diye konuştu.15 Temmuz'da Türk milletinden intikam alınmak istendiğini belirten Bahçeli, şunları söyledi:15 Temmuz'da bekamız doğranmak ve dağıtılmak istendi. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne zehirli hançer sallandı ancak milli irade ayaklandı. Türk milleti 7'den 70'e ayağa kalktı, FETÖ'cü teröristleri ve arkalarında duran efendilerini analarından doğduğuna pişman etti.FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda ihmal olamaz, hoşgörü olamaz, hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez. Elbette mücadele hukuk ve adalet kümesinde yapılmalıdır. Sağlam veriler, sağlıklı dayanaklar ve hukuki sınırlar çerçevesinde FETÖ'cülüğü tespit edilen kim varsa haklarında gereken adli işlemler yapılmalıdır. 15 Temmuz'da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımayacağız. FETÖ'nün kripto damarı, geride kalan kırıntıları nereye kadar uzanıyorsa uzansın kesilip atılmalıdır.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin gelecek umududur. Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ ile irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır, bunlar ikiyüzlüdür; kalpleri mühürlü, zihniyetleri haciz altındadır.CHP Genel Başkanının bir yanda Amerika tipi başkanlık sistemini önerip, diğer yanda parlamenter sisteme vurgu yapması kumpastır, tuzaktır. Eski sistem darbelere kucak açmadı mı, eski sistem ekonomik krizlere, derin çatışmalara kapı aralamadı mı, hangi dönem huzur yüzü gördük? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanlar vesayet özlemi çeken odaklardır.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devlet yönetimindeki çatlaklıkları sona erdirmiştir.Bahçeli, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de fiili olarak seferde olduğunu belirterek, "Yunanistan, Rum Yönetimi, İsrail, ABD, İtalya, Fransa, hatta Körfez ülkeleri Doğu Akdeniz'de cirit atarken, Türkiye'ye ne geziyorsun oralarda demek pişkinliktir" diye konuştu.