Hakkâri’de hain saldırı: 3 şehit

BUGÜN NELER OLDU

Hakkâri'de dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit düştü. Bir astsubayın yaralandığı çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi.Şehit Jandarma Teğmen Ali Keskin (31) evli ve 4 yaşında bir çocuk babasıydı. Babası 2 yıl önce vefat eden Keskin, bugün memleketi Niğde'de düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.Şehit Jandarma Astsubay Cengiz Tokur (27) da 10 gün önce evlenmişti. Ailesi İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Tokur Ankara'da, Diyarbakır'daki Hendek operasyonlarında şehit olan komutanı Astsubay Seçkin Çil'in yanına defnedilmeyi vasiyet etmişti. Ailesi de yetkililerden bu vasiyetin yerine getirilmesini istedi.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır (27) bekârdı. Muğla Fethiye'deki ailesinin yanına izne gelen Ağır, 4 gün önce birliğine dönmüştü.PKK'lı teröristlerin Hakkâri'de 6 gün önce askeri araca düzenlediği saldırıda yaralanan Ordulu sözleşmeli er Salih Altuntaş da tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit oldu.