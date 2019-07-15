Irak Başbakanı Abdulmehdi'den "Yüzyılın Anlaşması" açıklaması

Irak Başbakanı Abdulmehdi, Filistinli mevkidaşı Muhammed Iştiyye ile başkent Bağdat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin heyetiyle sanayi, ekonomi ve ticaret gibi çeşitli alanlarda görüştüklerini ifade eden Abdulmehdi, Filistin davasının kendi davaları olduğunu ve herhangi bir şart koşmaksızın Filistin halkının yanında durduklarını vurguladı.

Abdulmehdi, "Irak'ın Filistin davası konusundaki tutumu sabittir. Bölgedeki tüm yerleşim projelerini reddediyoruz. Yüzyılın Anlaşması planına onurlu bir şekilde karşı çıktık. Bu planı yürürlüğe koymak isteyenler de artık başarıya ulaşıp ulaşmayacağından şüphe duyuyor." dedi.

Filistin Başbakanı Iştiyye resmi ziyaret için sabah saatlerinde Bağdat'a ulaşmıştı.

YÜZYILIN ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine kendince "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

FİLİSTİN SATILIK DEĞİL!

Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI PLANINA ORTAK OLAN DEVLETLER HAİNDİR"

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI KAPSAMINDAKİ İLK ORGANİZASYON

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran tarihlerinde düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu belirtilmişti.

Çalıştaya katılmayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerine de boykot çağrısı yapmış, buna karşın ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas çalıştaya temsilci göndermişti.

Irak ise çalıştaya katılmayan ülkeler arasında yer almıştı.