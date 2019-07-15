Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Yeni Oluşumcular 15 Temmuz’un siyasi hedeflerine hizmet ediyor...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, uzun yıllardır darbeler ve darbe ihtimalleri ile kamburlaşan Türk siyasetinin, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu ve Türk Milletinin kahramanca direnişi sonucu sırtındaki bıçaktan, ensesindeki nefesten ve millet iradesini hapseden militarist zihniyetten kurtulduğunu belirterek, "Türkiye 15 Temmuz'da tam bağımsızlığını ilan etmiştir. Asker asli görevine dönmüş, sivil hayat ve irade emin bir zemine oturmuş, siyaset ayıklanmış, temizlenmiş ve durulanmıştır" dedi.





15 TEMMUZ DESTANI DÜNYA MİLLETLERİNE DE FEYİZ VERDİ

Rektör Erdöl 15 Temmuz ve Milli Birlik Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, vakarı, kararlılığı ve dimdik bir duruşu ziyadesiyle bünyesinde barındıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi sadece bir darbeye değil, Türkiye tarihinde başarılmış, denenmiş tüm darbelere karşı zafer elde ettiğini ve darbeler dönemini tarihe gömdüğünü ifade etti.

15 Temmuz destanının dünya milletlerine de feyiz verdiğini aktaran Rektör Erdöl, 15 Temmuz'un, halkı ile bütünleşen liderlerin darbe ile yıkılamayacağı kararlılığını yüreklere puntoladığını, bilahare Venezuela ve Etiyopya'da akamete uğratılan darbe girişimlerinin bunun birer neticesi olduğunu söyledi.

Rektör Erdöl sözlerini şöyle sürdürdü;

"15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanlık makamının içini ziyadesi ile doldurmuş ve arkasında Aziz Türk milleti ile bir hezimet manzarasını zafer tablosuna çevirmeyi bilmiştir.

Darbelerin gölgesinde bugünlere gelen Türkiye Cumhuriyeti artık darbesiz bir geleceğe emin adımlarla yürüyorsa 15 Temmuz'da ayak basmadık vatan toprağı bırakmayan asil milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın azimli, kararlı, dosta güven düşmana korku veren muhteşem duruşu sayesindedir."

23 Haziran seçimleri sonrası oluşan siyasi çalkantılar ile ilgili konuşan Rektör Erdöl, "Siyasi hayatlarına Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, gölgesinde gözlerini açanlar şimdi büyüdükleri bahçeyi taşlamaya sözüm ona yeni bir siyasi hareket başlatma peşine düştüler.

Hareketlerinin maksadı bir yaraya merhem olmak değil üstelik. Niyetleri dün "Erdoğan'a kaybettirdik!" diyenlerle aynı çizgide olmaktan başka bir şey de değil. 15 Temmuz'da başaramayan iç ve dış mihrakların bu konuda çok da iştahlı olduklarını görüyorum. Bu girişimlerin, Milleti ve ümmeti bölmeye çalışanların bilerek ve isteyerek 15 Temmuz'u planlayanların siyasi hedeflerine hizmet ettiklerini düşünüyorum.