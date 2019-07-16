15 Temmuz ruhuna saygısızlık

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin yıldönümünde, F-16'lardan atılan bombaların hedefi olduğu için ikinci kez "Gazi" unvanı alan TBMM'deki anma törenlerini CHP provoke etti. CHP, hainleri lanetlemek yerine tam da onların alkışlayacağı bir konuşma ile 15 Temmuz ruhuna büyük bir saygısızlık yaptı. TBMM Genel Kurulu dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle özel oturum düzenledi. Toplantıda, tüm partilerin temsilcilerine söz verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da toplantıyı Genel Kurul'da kendisine ayrılan locadan izledi. Oturuma Başkan Erdoğan'ın yanı sıra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.Kürsüye ilk çıkan isim AK Parti grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Mehmet Muş oldu. Muş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın o geceki sözleri Türkiye'de tarihin akışında çok önemli bir yere oturmuş, darbenin engellenmesinde milletimize öncülük etmiştir" dedi. Teröre finansman sağlayan dış güçlerin darbecileri maşa olarak kullandıklarını belirten Muş, "251 şehidimizin katili teröristi topraklarınızda himaye etmeyin, derhal teslim edin" dedi. CHP adına kürsüye gelen Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yaptığı konuşma gergin anlara neden oldu. Özkoç, FETÖ terör örgütünü ve darbeyi lanetlemek yerine Başkan Erdoğan'ı eleştirdi. CHP'li milletvekilleri de Özkoç'u alkışladı. Darbenin önlenmesinde en büyük rolü üstlenen ve FETÖ ile mücadelede kararlılıkla hareket eden Erdoğan'a yönelik bu sözler AK Partililer tarafından tepki ile karşılandı. AK Partililer, sıra kapaklarına vurarak ve laf atarak tepkilerini ortaya koydu. Özkoç, konuşmasını protestolar arasında sürdürdü. Bazı AK Parti milletvekilleri de Özkoç'a, "Tankların arasından nasıl kaçtığınızı anlatsana", "Darbe girişiminde televizyon başında kahve içtiniz" diye bağırarak tepki gösterdi.Bu provokatif konuşmaya AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı FETÖ'cüler için kullanılan "paralel" ifadesi ile karşılık verdi. Bostancı, "15 Temmuz gecesi Marmaris'e bir suikast timi gitmişti. Bu alçak terör örgütünün bir numaralı hedefinde Sayın Cumhurbaşkanımız vardı. Aynı gece burada bütün partilerden vekiller vardı ve onlar demokrasiye sahip çıktılar. Marmaris'i ve oradaki suikast timini hatırlayın ve burada sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor" dedi. Bostancı, "Böyle bir günde gönül isterdi ki Meclis 15 Temmuz'un hatırasına sahip çıksın. Burada sahip çıkılacak olan darbeye karşı ortak duruştur. Ama ne yazık ki farklı bir akılla terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek şekilde onu araçlaştıran bir tavır sergilenmiştir, bunun için çok üzgünüm" diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, "Bazı siyasi şahsiyetler 15 Temmuz için tiyatro, kontrollü darbe gibi ifadelerle FETÖ'cü hainlerin ağzıyla konuşmalar yapabilmiştir. Bunları diyenlerin bizatihi kendileri kontrollü siyasetçilerdir" dedi.BAŞKAN Erdoğan, TBMM'deki oturumun ardından, 15 Temmuz'un sembolü haline gelen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesi ile görüştü. Erdoğan, görüşme sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı da yanına çağırdı.MECLIS'TEKI özel oturumdan önce TBMM Şeref Salonu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlendi. Meclis Başkanı Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile 15 Temmuz'daw bombalanan alana karanfil bıraktı.15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül, Ziya Selçuk, Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy mesaj yayımladı. Mesajlarda milletin FETÖ'cü hainlere karşı kahraman direnişine dikkat çektilerek bu destanın unutturulmayacağı vurgusu yapıldı. Oktay, "15 Temmuz gecesi Rabbimizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur" derken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, "Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız. O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim en büyük gurur nişanımızdır" dedi.ANKARA