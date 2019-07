Bu millete kimse diz çöktüremez

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 15 Temmuz'da darbecilerin bombalaması sonucu 13 kişinin şehit olduğu, daha sonra yıkılarak yeniden yapılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının açılışını yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Polis teşkilatımız 15 Temmuz'da vatandaşlarımızla sırt sırta vererek tarih yazdı. Bu hainlerin gözlerini, kendi insanına, kendi meslektaşlarına karşı, "Vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın"' diyecek kadar kin bürümüştü. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, beraber olalım, kardeş olalım.Bu bina polisiyle, istihbaratçısıyla, askeriyle, siviliyle 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülere karşı verdiğimiz destansı mücadelenin de sembolüdür. Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe Allah'ın izniyle hiç kimse bu millete diz çöktüremeyecek. Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polislerimiz, istihbaratçılarımız olduğu sürece hiçbir güç bir daha asla 15 Temmuz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs edemeyecektir.Biz şehitleriyle yaşayan, var olan bir milletiz. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliğe sahip bir milletin ferdi olmaktan daima gurur duydum. Her karışında bir aslanın yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir.82 milyonun tamamının şehit ve gazilerimize can, minnet, vefa borcu vardı. Hiçbir maddi imkan şehit ve gazilerimizin fedakarlığının karşılığı olmaz. Bu borç ancak şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri mukaddes değerlere sahip çıkarak ödenebiliriz.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi tarihi nitelikle reformlarla milli iradenin önündeki engelleri kaldırarak Türkiye'yi demokrasi liginde zirveye taşımanın mücadelesini veriyoruz. Bir daha milletimize 15 Temmuz benzeri ihanetler yaşatmamak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Liyakat, ehliyet, adalet ilkelerine göre millete ve memlekete sadakat çerçevesinde devletimizin kurumlarını yeniden yapılandırıyoruz. Bizim asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü doğuran ve besleyen ekosistemi yok etmektir. FETÖ'yü besleyen ve büyüten hataların tamamen ortadan kaldırılması şart.Ülkemizi ekonomide, güvenlikte, savunma sanayiinde, dış politikada çok daha ileriye taşıyacak adımları atıyoruz. İşte şu anda S-400'lerimizi almaya başladık. Alamazlar dediler, onları bir yere yerleştiremez dediler, almanız doğru olmaz dediler. Bugün itibariyle sekizinci uçak da geldi, o da içindekileri boşaltmaya başladı. İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Bununla birlikte hava savunma sistemlerimizde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak, bunu yapacağız, daha ileri gideceğiz.15 Temmuz'da darbecilerin başından vurarak ağır yaraladığı, Terörle Mücadele Daire Başkanı gazi Turgut Aslan, "Darbe için delil mi aranıyor? Ben buradayım ve ayaktayım" dedi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener, BBP lideri Mustafa Destici, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, yüksek yargı mensupları, bazı bakanlar, şehit yakınları ve gaziler katıldı.15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilk tören dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'nin bahçesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle birlikte Şehitler Abidesi'ne yürüdü. Bu sırada Mehteran Birliği, 15 Temmuz Marşı'nı çaldı. Erdoğan, anıta kırmızı güllerden oluşan bir çiçek buketi bıraktıktan sonra dua okudu. Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla Millet Camisi'ne geçti. Erdoğan, burada şehitler için okunan hatimlerin duasına katıldı. Programa Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım ve bazı bakanlar katıldı. Erdoğan, Kuran-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu.15 TEMMUZ hain darbe girişiminde canını vatana siper edenler unutulmadı. Kanlarıyla dünyaya demokrasi dersi veren kahramanların mezarları dolup taştı. Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. TBMM Baykanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri ile sivil ve askeri erkan şehitlerin kabirlrine çiçek bırakıp dua etti. Şentop "Bugün biz istikbalimize, vatanımıza, milletimize kastedenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağımızı göstermiştik, tekrar göstereceğimizi bütün dünyaya haykırıyoruz. Bunları hatırlamamız, hafızamızda canlı tutmamız gerekiyor" dedi. Şehit Fırat Bulut'un babası Şinasi Bulut, "Vatanı olmayanın dini, namusu olmaz. Bu vatanı böldürtmeyiz. İki oğlum var, bugün olsa yine namluya bayrağı bağlar çıkarım. Binlerce şehit veririz ama kansızlara nefes aldırmayız" diye konuştu. Şehit Harun Şahin'in annesi Sevgi Şahin ise, "Çok zor ama Allah verdi Allah aldı. Vatan sağolsun" dedi.