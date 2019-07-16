Karanlıktan aydınlığa

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yüzbinlere hitap etti. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

Burası anlamlı bir mekan. Niye anlamlı biliyor musunuz? O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı ve tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesi'nde kendi ifadesiyle 'Gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim' dedi. 01.15 ve biz de yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Beraberce buradan üzerimizden geçen F-16'lar, helikopterler vardı ve onlar mermilerini yağdırıyordu. Fakat biz bir şeye inanıyorduk; korkmayın Allah bizimle beraberdir.

Erdoğan'ı çok sayıda iş adamı, sanatçı ve 15 Temmuz gazisi karşıladı

Hiçbir darbe, darbe girişimi yapanların yanına kâr kalmadı. Allah'ın izniyle bundan sonra da kâr kalmayacaktır. Yeter ki siz böyle dik durun. Artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Bizler bayrağımıza, devletimize, ezanımıza sahip çıktıkça hiçbir gücün eli oraya uzanamayacaktır.

Öyleyse ne diyoruz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler. O karanlık gecede okuyan ezanlar ve salalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse inşallah bundan sonra aynı inanç, heyecan, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Atatürk Havalimanı'nda muhteşem görsel şölen

DAYANIŞMA VAKFI MÜJDESİ

Biz bugün nasıl ecdadı rahmet ve minnetle yad ediyorsak, inşallah sonraki nesiller de 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde anacaklardır. Bu vesile ile sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı'nın kurulması resmen tamamlanmıştır.

Erdoğan: "Şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum."

15 Temmuz'da Allah kurdukları tuzakları başlarına geçirdi. O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimin her bir ferdine minnettarız. O karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettarız. Siz kadını ile erkeği ile bambaşkasınız. Siz kurşunların üzerine gittiniz, siz mermilerin üzerine gittiniz. Yılmadınız, bazı gençlerimiz kendilerini tankların altına attı, bazıları da gazi oldu. Bu yürektir yürek, kürek değil. Bunu ancak bu millet yapar ve siz yaptınız. Geceye yenilmeyenler uçaklara, helikopterlere, tanklara, namlulara karşı duranlar, vakit sabaha döndüğünde istiklalini ve istikbalini kurtarmış olmanın ödüllerini aldılar.

Başkan Erdoğan 15 Temmuz etkinliğinde şiir okudu

Şu anda içeride, dışarıda terörle bu denli büyük bir mücadeleyi veren Türkiye'ye karşı acaba kimse bu mücadele verilirken, bu mermi, kurşun, kalkan uçaklar, helikopterler fıstık, leblebi mi dağıtıyor. Bunların hepsi para değil mi, ekonomi değil mi? Şu anda terörün belini Allah'ın izniyle kırdık, kırıyoruz. Ve inlerine girdik, inlerine. Milletin başına bela olan bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz. YPG, PYD ile mücadele sürüyor. Bunlar bedava olmuyor değil mi?

15 Temmuz sadece o karanlık geceyi değil, milletin yaşadığı tüm hadiseleri anlatır. Milletimizle çıktığımız bu kutlu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız.

Erdoğan'dan şehit yakınları ve gazilere müjde

"DEVLETİMİZİN MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ"

* Vatandaşlar Atatürk Havalimanı'ndaki tören alanına ay yıldızlı ve 15 Temmuz temalı tişörtlerle geldi.

* Mehter takımının sahne aldığı anma etkinliğinde Ali Sinanoğlu '15 Temmuz Türküsü', Ceyhun Çelikten '15 Temmuz Marşı', Mustafa Kamacı 'Dua', Eşref Ziya Terzioğlu 'Şehide Ağıt' ve 'Minareler Süngü', Ömer Karaoğlu 'Şehit Tahtında' adlı eserleri seslendirdi.

* Ellerinde Türk bayrakları ile alanı dolduran vatandaşlar, "O kara geceyi, Ömer Halisdemir'i unutmamak için geldik. Devletimizin, milletimizin yanındayız" dediler.

* Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Destanı filmi de gösterildi.

* Uçaktan indiği noktada 15 Temmuz gazileri tarafından karşılanan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gazilerle birlikte tören alanında yerini aldı.

* Şehitlerin isimleri, fotoğrafları dev ekrana yansıtılarak okundu. Vatandaşlar her isim için "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. *Ardından Kuran-ı Kerim okundu.



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