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eteklerinde şehitleri için Kürtçe mevlit okutuldu

’ın Beytüşşebap ilçesinde 2016 tarihinde düzenlenen hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Kürtçe mevlit okutuldu, dualar edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 09:18
Kato Dağı eteklerinde 15 Temmuz şehitleri için Kürtçe mevlit okutuldu
Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından Kato Dağı eteklerinde bulunan ilçede düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine vatandaşlar akın etti. Şehit Jihat Durmuş Spor Salonunda düzenlenen programında 15 Temmuz hain darbe gecesinde şehit olan kahramanlar anıldı. Dualar edilen etkinlikte Kürtçe mevlit okutuldu. İlçe kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan ve beraberindekiler ilçede yıllar önce terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşların kabirleri ziyaret ederek dualar etti.
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Kato Dağı eteklerinde 15 Temmuz şehitleri için Kürtçe mevlit okutuldu
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