CHP'nin algı politikalarının perde arkası!

FETÖ'ye her fırsatta kol kanat geren, FETÖ'ye karşı atılmak istenen her adıma ket vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunu bilmeye ihtiyacımız var" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu samimiyetsiz çıkışı, CHP'nin FETÖ ile olan sinsi ittifakını akıllara getirdi.

A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, CHP'nin tavrının bölgemizde hesabı olan küresel güçlerin işine yaradığı belirtti.

"CHP'nin tavrı bu bölgede hesabı olan küresel güçlerin işine yarıyor"

CHP NEDEN GAYRİ MİLLİ BİR ÇİZGİ İZLİYOR?

TBMM'de 15 Temmuz Özel Oturumu'nda CHP'li milletvekilinin 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmaya çalışan ve tepki çeken konuşmasının ardında ne var? CHP neden milli meseleler söz konusu olduğunda gayri milli bir çizgi izliyor? Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, CHP'nin kronikleşen gayri milli duruş sorununa dikkat çekerek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

ZAFER ŞAHİN: CHP, TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİNİ KORUYAN POLİTİKALARDAN UZAK

Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, CHP'nin algı operasyonları hakkında şunları söyledi: "CHP'nin sürekli olarak devletin yürüttüğü politikaları karşı tutunduğu tavırları anlamak değil. Mesela, CHP'nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türkiye'nin S-400 almaması gerektiği konusunda bir tek ilan vermediği kaldı. CHP'nin Türkiye'nin ulusal çıkarları ile çok örtüşen bir politika izlemediğini maalesef söylemek zorundayız. CHP'nin artık Türkiye'nin önceliğini koruyan bir pozisyon alması çok önemli. Ama maalesfe görüyoruz ki CHP'den bu anlamda bir adım görülemiyor. Bu da bölgede olan küresel güçlerin işine yarıyor."

CHP'NİN FETÖ İLE OLAN İLİŞKİSİNE DAİR DETAYLAR ABD İMAMIYLA GÖRÜŞME 26 Ocak 2012:

FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti. (12 gün sonra) 7 Şubat 2012: FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. 3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı.

DARBE ÖNCESİ ZİYARET 2 Aralık 2013:

CHP; 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde Amerika'ya ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kongre'nin davetlisiyiz. Ayrıca 3 düşünce kuruluşu bizi davet etti" dedi. Kılıçdaroğlu ertesi gün de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika'da, Taban'ın başkanı olduğu Türkî Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı. (14 gün sonra) 17 Aralık 2013: Firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara, AK Parti'ye yargısal darbe girişiminde bulundu. 25 Aralık'ta FETÖ yeniden düğmeye bastı ve örgütün savcısı Muammer Akkaş yeni gözaltı kararları verdi.

YASADIŞI KAYITLARI DİNLETTİ 9 Şubat 2014:

FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi başarısız olduktan sonra Karşı gazetesini kurdu. Başına da Eren Erdem getirildi. 20 Şubat 2014: Yasadışı ses kayıtlarını ve teknik takip görüntülerini yayımlamak için FETÖ tarafından kurulan Karşı gazetesinin Ankara Temsilcisi İlhan Taşçı, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. (5 gün sonra) 25 Şubat 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ses kayıtlarını CHP Meclis Grubu'nda dinletti.

SIZDIRILAN GİZLİ GÖRÜŞMELER 19 Mart 2014:

Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de, "Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedi. 27 Mart 2014: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından 9 gün sonra da FETÖ tarafından kaydedilen ve Süleyman Şah Türbesi'nin kurtarılmasına ilişkin olasılıkların konuşulduğu ses kaydı sızdırıldı. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e yönelik ortam dinlemesi yapılmıştı.

MİT TIR'LARI MANŞETİ (9 gün sonra) 30 Mart 2014:

Yerel seçimler yapıldı. 17 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. Enis Berberoğlu da oradaydı. 27 Mayıs 2015: Can Dündar Berberoğlu ile Cumhuriyet yakınında görüştü, MİT TIR'ları görüntüleri alındı. (12 gün sonra) 29 Mayıs 2015: Dündar, görüntüleri manşete taşıdı.

KASET SKANDALI 7 Mayıs 2010:

FETÖ düğmeye bastı ve habervaktim.com'da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kasedini yayımladı. 10 Mayıs: Baykal, FETÖ'nün ikinci bir kaset olduğunu açıklamasının ardından istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" dedi 12 Mayıs: FETÖ tarafından Selam-Tevhid kumpası ve 17 Aralık soruşturmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlık, bakanlar, MİT Müsteşarı'nın bulunduğu 41 kurum ve kişi yasadışı dinlenmeye ve teknik takibe başlandı. 16 Mayıs 2010: Hürriyet Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi, Kılıçdaroğlu ise, "Aday değilim, Baykal'ın dönmesini bekliyorum" dedi. (15 gün sonra) 22 Mayıs 2010: Kasedin yayımlanmasından 15 gün sonra Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu.

CHP milli meselelerde neden algı oluşturuyor?