Ciğerimizi yaktılar

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'nın araziye döşediği el yapımı patlayıcıyla hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ve ağabeyi 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu toprağa verildi. Ovacık Munzur Baba Cemevi'nde iki kardeş için düzenlenen cenaze törenine aile ve yakınlarının yanı sıra Tunceli Valisi Tuncay Sonel, HDP Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve çok sayıda vatandaş katıldı. HDP, saldırıyla ilgili PKK terör örgütünü kınayan bir açıklama yapmadı.İki evladını da kaybeden anne Cevriye Güloğlu, Kürtçe ağıtlarla "Ciğerimi yaktılar. Kınalı kuzularım gitti, yavrularım yaralı gitti, bu acıya nasıl dayanırım. Nupeldam bu sene okula başlayacaktı" diyerek gözyaşı döktü. Cenazede güçlükle ayakta durabilen baba Ekber Güloğlu'nu teselli etmeye çalışan Tunceli Valisi Tuncay Sonel "Hain bunlar. Az kaldı hepsi tek tek etkisiz hale getirilecekler" dedi. İki kardeş, yan yana toprağa verildi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise, "Geçmişte defalarca yaptıkları gibi yine savunmasız çocukları hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyoruz. Sözde barışçı akademisyenler, sözde insan hakları savunucuları, sözde siyasetçiler, gazeteciler, aktivistler. Neredesiniz? Neden sesiniz çıkmıyor? Bunu teröristler yaptı. Bunu saklamanın manası yok" dedi.TERÖR örgütü PKK, 30 yılda 142 savunmasız çocuğu katletti, çok sayıda çocuğun yaralanması ya da sakat kalmasına neden oldu. Son 3 yılda ise 30 çocuk hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı son olay sonrası bölgede muhtarlıklara örgütün rastgele döşediği mayınlara karşı bilgilendirme gönderirken, vatandaşların duyarlı olması istendi. Son olarak 12 Mayıs 2018'de Mardin'in Nusaybin ilçesinde moloz dökülen bölgede koyunlarını otlatan 11 yaşındaki Hogır Kayran, bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.