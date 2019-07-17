Hafıza 15 Temmuz’a ziyaretçi akını

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuzhain darbe girişiminin unutturulmaması ve şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla öneki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi ilk geceden ziyaretçi akınına uğradı. Müzeyi gezen vatandaşlar o geceyi tekrar yaşarken müzede o gecenin kahraman şehitlerinden Ömer Halisdemir'in bordo beresi ve kaması, gazeteci Hande Fırat'ın o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlandığı telefon, bütün şehitlerin ayakkabısı ve daha bir çok hafızalara kazınacak eşya bulunuyor. Hafıza 15 Temmuz'da şehitlerin fotoğraflarına ve biyografilerine, darbeler ve sömürgecilik tarihine dair bilgilere dokunmatik ekrandan ulaşılabiliyor. Şehadet Şuuru Salonu'nda 15 TEmmuz'a dair 3 boyutlu videolar izlenebiliyor. Müzeyi gezen vatandaşlar duygularını SABAH'a anlattı:Şehit kardeşimin ayakkabısı da burada yer alıyor. Tüm şehitlerimizden hatıralar var. İçerisi çok güzel olmuş. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için bu fikri düşünen Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun.O hainlerin o gece neler yaptıklarını burada görebiliyorsunuz. Gerçekten içler acısı. İnanılacak gibi değil. Burada şehitlerimizin hatıraları yaşatılmış. Çocuğumla beraber geldim.Müze gerçekten muhteşem. 15 Temmuz'da İstanbul'da değildim ama gerçekten o geceyi yaşatmışlar burada. Onu hissedebildim. Proje gerçekten çok güzel. Cumhurbaşkanımızın konuşma yaptığı telefondan Ömer Halisdemir'in beresine kadar bir çok eşya burada. Bence herkesin mutlaka gelip görmesi gerekiyor.SABAH