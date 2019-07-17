Necmettin öğretmen kabri başında anıldı

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Tunceli'de, memleketi Gümüşhane'ye gelirken PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı. Torul Kaymakamı Onur Aykaç, beraberindeki İlçe Belediye Başkanı Evren Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Torul İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin ve bir grup öğretmenle Yılmaz'ın, ilçeye bağlı Demirkapı köyündeki kabrini ziyaret etti. Heyet, burada şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz ile dua etti, kabre çiçek dikti. Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz, Türk milletinin bir evladı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yılmaz, "Bu millet nice Necmettinler yetiştirdi, yetiştirmeye de devam edecek." ifadesini kullandı.