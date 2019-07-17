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Son dakika haberi: çöktü mü? Whatsapp’a neden girilmiyor, açılmıyor? İşte yanıtı

Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler mesajlaşma uygulamasına bugün 15:30 itibariyle bazı kullanıcılar giriş sağlayamıyor. Uygulamaya giremeyen kişiler ‘’ çöktü mü’’ sorusunun cevabını araştırıyor. Sosyal medyada da konu ile ilgili kısa bir süre içerisinde birçok yorum yapılırken sorunun kaynağı merak ediliyor. Peki Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor, girilmiyor? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 17.7.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 16:06
Son dakika haberi: Whatsapp çöktü mü? Whatsapp’a neden girilmiyor, açılmıyor? İşte yanıtı

Bugün 15:30 itibariyle popüler mesajlaşma uygulamasında mesaj göndermeye çalışan kişiler başarısız olunca sorunun kaynağı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. 'a giremeyen vatandaşlar kısa süre içerisinde konuyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu. ''Whatsapp çöktü mü'' sorusunun cevabı da araştırılırken sorunun kaynağı ise henüz belli olmadı. Peki, Whatsapp'a neden girilmiyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

15:30 itibariyle popüler mesajlaşma uygulamasına erişim sağlanamıyor. Sorunun kaynağı ise tüm kullanıcılar tarafından büyük merak konusu oldu.

İşte tüm ayrıntılar…

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Son dakika haberi: Whatsapp çöktü mü? Whatsapp’a neden girilmiyor, açılmıyor? İşte yanıtı
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