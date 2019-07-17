Son dakika haberi: Whatsapp çöktü mü? Whatsapp’a neden girilmiyor, açılmıyor? İşte yanıtı

Bugün 15:30 itibariyle popüler mesajlaşma uygulamasında mesaj göndermeye çalışan kişiler başarısız olunca sorunun kaynağı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Whatsapp'a giremeyen vatandaşlar kısa süre içerisinde konuyla ilgili sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu. ''Whatsapp çöktü mü'' sorusunun cevabı da araştırılırken sorunun kaynağı ise henüz belli olmadı. Peki, Whatsapp'a neden girilmiyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

15:30 itibariyle popüler mesajlaşma uygulamasına erişim sağlanamıyor. Sorunun kaynağı ise tüm kullanıcılar tarafından büyük merak konusu oldu.

İşte tüm ayrıntılar…