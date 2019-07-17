Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Trabzon'da PKK'ya ait sığınak bulundu

'da 'ya ait sığınak bulundu

'da, terör örgütü 'ya ait sığınak bulundu. Terör örgütüne ait sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen araç, gereç ve yaşam malzemeleri, olay yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 18:20
Trabzon'da PKK'ya ait sığınak bulundu

Giresun Bölge Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Tokat'ta eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında, 17 Mayıs'ta Giresun'un Espiye ilçesi Seydiköy yaylası Dürdür mevkisinde, güvenlik güçlerine teslim olan İran uyruklu Kawa kod isimli Behrüz Düzkanlı'nın ifadeleri doğrultusunda, Kiremitli Mahallesi Haya mezrasında, PKK'ya ait sığınaklarının bulunabileceği değerlendirildi.

Bu çerçevede, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ve Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Patlayıcı madde arama köpekleri "Oyit" ve Pamit"in de katıldığı bölgedeki arama tarama faaliyetlerinde, 1 metre derinliğinde ve 3 metrekare çapında sığınak bulundu.

Sığınakta yapılan aramada, 500 gram zeytin, 12 litre sıvı yağ, 3,5 kilogram çay, 7,5 kilogram makarna, 7 kilogram bulgur, 4,5 kilogram pirinç, 1 kilogram arpa şehriye, 14 kilogram toz şeker, 3 kilogram kırmızı mercimek, 1 kilogram barbunya, 3,5 kilogram fasulye, 27 kilogram un, 2 kilogram tuz, 1 paket kuru maya, 10 kabartma tozu ele geçirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon'da PKK'ya ait sığınak bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN