Türkiye tek yürek

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurdun her yerinde etkinlikler düzenlendi.Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki polisevi önünde vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu. Ellerinde bayraklarla alana gelen vatandaşlar, 3'üncü yılında bir kez daha darbe girişimini protesto etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra şiir dinletisi yapıldı. Demokrasi nöbeti camilerde okunan sala ve dualarla sona erdi.Malatya'da vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile darbe girişimi aleyhine sloganlar atarak Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenledi. Adana'da anma etkinliği Merze Park'ta yapıldı. Törende 10 ton karpuz, 5 ton kar, 20 bin kişiye irmik helvası dağıtıldı.Adıyaman'da yapılan yürüyüşün ardından Valilik önünde kurulan platformda 15 Temmuz darbe girişimindeki görüntüler izlendi.Kocaeli'nde Milli İrade Meydanı'nda kurulan ekranlarda 15 Temmuz gecesini anlatan, geceye ait çarpıcı görüntülerin yer aldığı belgesel film gösterimi yapıldı.Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde darbe şehitleri için Kürtçe mevlit okutuldu, dualar edildi. Şanlıurfa'da binlerce vatandaş toplu namaz için etkinliklerin adresi olan Şanlıurfa Müzesi önünde buluştu. Kılınan toplu namazın ardından Kuran okundu. Tunceli'de15 Temmuz temalı rölyefin açılışıyla başlayan program, valilik bahçesine 251 şehit anısına gül fidanı dikilmesiyle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda şehitler için Kuran'ı Kerim de okundu. Hakkâri Valiliği'nin düzenlediği yürüyüşüne ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi katıldı.Nevşehir yürüyüşle başlayan etkinlikler kapsamında Diriliş Meydanı'nda 15 Temmuz gazileri hazin gecede yaşadıklarını anlattı. Bodrum'da 15 Temmuz kahramanları ile ilgili video gösterimleri yapıldı.Giresun'da binlerce vatandaş, yağan yağmuru aldırmadan Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi. Burada toplanan vatandaşlar kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmayı dinledi. Etkinlikler demokrasi nöbetinin başlamasıyla sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Kastamonu'nun Cide ilçesinde toplanan vatandaşlar, sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu.Niğde'de vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmak için Ömer Halisdemir Meydanı'na akın etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kuran-ı Kerim okundu. Vali Yılmaz Şimşek, "Ömer Halisdemir o gece gösterdiği cesaretle darbenin seyrini değiştirdi dolayısıyla da ülkenin kaderini değiştirdi"dedi.Konya, Karaman ve Aksaray binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara akın etti. Konya'da genç, yaşlı, kadın, erkek binlerce kişi Mevlana Meydanı'nda birlik ve beraberlik sloganları attı, 15 Temmuz'da vatan için canını feda eden şehitleri andı. Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı alana kurulan platformda konser verdi. Ardından İstiklal Marşı okundu, Sinevizyon gösteriminin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 15 Temmuz'un Başkan Erdoğan önderliğinde Türk halkı tarafından tarihe altın harflerle yazılmış bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.İzmir'de vatandaşlar "Demokrasi Yürüyüşü" düzenledi. Basmane Meydanı'nda başlayan yürüyüşte Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, "Darbeye hayır, demokrasiye evet", "Öleceksek adam gibi ölelim", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankartlar açtı. Daha sonra Konak Meydanı'nda toplanan kalabalık sabaha kadar nöbet tuttu. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "O gece yaşananlar milli destan hüviyetindedir. Biz bu ruhu daima diri tutacağız" dedi. Programda Kuran-ı Kerim ve dualar okundu, mehter takımının gösteri sundu.Kahramanmaraş'ta 106 yaşındaki Zeynep Bekereci ve geliniyle birlikte Demokrasi Meydanı'na geldi. Erdoğan için dua etti. Bekereci, "Ben nöbete geldim. Tayyip Erdoğan'a bir ton dua ediyorum. Allah onu zararlardan korusun" dedi.SABAH