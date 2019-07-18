ABD’ye F-35 tepkisi: Hatadan dönün

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Beyaz Saray ve Pentagon'un S-400 nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını açıklaması üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "F35 programının ana ortaklarından olan Türkiye'nin programın dışında bırakılması adil olmadığı gibi, S-400 sisteminin F-35'leri zaafa uğratacağı iddiası da geçersizdir. Bu tek taraflı adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır. ABD'yi stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz" denildi.