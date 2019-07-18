Biri çocuk biri yiğit ikisi de şehit

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında hayvancılık yapan Cevriye ve Ekber Güloğlu'nun çocukları 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz, yaylada kaldıkları çadırın yakınlarında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. 15 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili konuşan komşuları Hasan Yetik, patlamanın iki çocuğun çadırdan ayrıldıktan 5 dakika sonra gerçekleştiğini anlattı.

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BİRİ ÇOCUK, BİRİ YİĞİT...

Minik şehit Ayaz Güloğlu'nun, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017'de düşen helikopterde şehit olan 12 askerden Astsubay Yavuz Selim Karaman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, fotoğrafı "Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş" notuyla Twitter'da paylaştı. Ağar'ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Biri çocuk, biri yiğit. İkisi de şehit! Biri Ayaz; kardeşi Nupelda ile Ovacık'ta PKK mayınına basarak şehit düşen çocuk. Diğeri 18 Nisan 2017 Pülümür'de düşen helikopterimizde şehit olanlardan biri Astsubay Yavuz Selim Karaman. Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş."

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman, Ayaz'ı kucağına alarak poz vermiş ve fotoğrafı sosyal medya hesabından "Sen yeter ki bir adım at, o sana koşarak gelecek..." notuyla paylaşmıştı. Astsubay, bu paylaşımın ardından, 18 Nisan 2017'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yaşanan helikopter kazasında şehit düştü.



EN BÜYÜK HAYALİ...

Bilgeç Köyü Muhtarı Tuncay Yetik, "Ayaz'a sordum büyüyünce ne olmak istiyorsun; 'güzel bir ev yapıp babamı ve annemi alıp beraber oturmak' dedi. En büyük hayali buydu" diye konuştu.



CENNETTE BULUŞTULAR

Şehit Selim Karaman'ın Çorum'da yaşayan babası Hasan Karaman, oğullarının kucağındaki çocuğun hayatını kaybeden Ayaz olduğunu öğrendiklerinde çok üzüldüklerini belirterek, "Oğlumun çocuklara karşı aşırı bir sevgisi vardı. Sevgiyi, saygıyı bilen biriydi. O gün onu kendi öz kardeşi gibi bağrına basıp sevmiş, koklamış, öpmüş. Oradan ayrıldıklarında o fotoğrafı çerçeveletirdi. Biz de o gün bugündür o fotoğrafı odasında saklıyoruz. Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin. Ben inanıyorum ki yavrum o çocuğu cennette kucağına aldı. Acımız çok büyük" ifadelerini kullandı.