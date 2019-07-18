Eski Hububatçılar Birliği üyelerinin FETÖ davasında karar

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Mehmet Mehdi Aslan, Sübet Çiçek, Yasemin Demirdağ, Alparslan Arduç, Zekeriye Mete, İzzet Selçuk Şağban ve avukatları katıldı.
Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.
Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Mehdi Aslan, Sübet Çiçek ve Yasemin Demirdağ hakkında yeterli inandırıcı her türlü şüpheden uzak, somut, kesin delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
Mahkeme heyeti, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan sanık Alpaslan Arduç 3 yıl 9 ay, sanık Zekeriya Mete'ye 3 yıl 4 ay 18 gün, sanık İzzet Selçuk Şağban'a da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, ceza verilen 3 sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.