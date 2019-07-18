Hainlere ceza yağdı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada karar çıktı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada 10 sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanık aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



İŞTE CEZA ALAN DARBECİLER

Ceza alan isimler arasında halka terörist diyen Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanı Albay Yusuf Özdemir, Smart Kule'yi ilk işgal eden eski Kurmay Albay Mustafa Kol, darbecilere takviye giden eski Hava Harp Okulu'nda Kurmay Başkan Albay Barbaros Akça, darbeci askerlere mühimmat dağıtan eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken, havalimanındaki asker ve polise TSK'nın yönetime el koyduğunu söyleyen eski Kurmay Albay Ömer Korkut, Smart Kule'de uçuş trafiğine müdahale eden eski Binbaşı Yusuf Yenihayat, vatandaşa ateş açan Binbaşı İsa Öztürk, 'son merminize kadar halka sıkın' emriyle 17 yaşındaki Mahir Ayabak'ın şehit edilmesini ve birçok kişinin yaralanmasına azmettiren eski Başçavuş Aslan Özkan, vatandaşların üzerine ateş açarak Mahir Ayabak'ı şehit eden ve birçok vatandaşı yaralayan eski sözleşmeli er Muhammed Ömer Saldanlı ve eski Piyade Üsteğmen Mehmet Duman bulunuyor.



'MAHİR'E MÜJDEYİ VERECEĞİM'

16 yaşındaki şehit Mahir Ayabak'ın annesi Muhteber Ayabak, karara ilişkin, "Ben şimdi buradan doğru Mahir'imin mezarına gideceğim ve ona bu müjdeyi vereceğim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU