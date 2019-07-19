Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > 5 ilde DEAŞ operasyonu

5 ilde operasyonu

Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü 'a yönelik 5 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltı ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 15:07
5 ilde DEAŞ operasyonu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında tespit edilen bir gruba yönelik seri operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisleri desteğinde düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip ile mercek altına alınan örgüt üyeleri, Ankara'nın yanı sıra Çorum, Mersin, Kırıkkale ve Kocaeli'de gözaltına alındı.

Aralarında bir üst düzey örgüt üyesinin de bulunduğu şüphelilerin örgütün kırsal yapılanmasına elaman temin etmeye çalıştığı öğrenildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan 3'ü kadın 9 örgüt üyesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
5 ilde DEAŞ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN