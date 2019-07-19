ABD heyeti Türkiye'ye geliyor!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Suriye meselesini konuşmak üzere Türkiye'ye gelecek. Daha önce de ABD'li heyetlerin yoğun bir şekilde Türkiye'ye geldiği aktarıldı. ABD'nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey daha önce de Türkiye'ye birçok kez Suriye konusunu görüşmek için geldiği ve aynı şekilde de Türk heyetinin de ABD'ye görüşmeler için gittiği bilinmektedir.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye geliyor

Heyetler arasında yapılacak olan görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak.