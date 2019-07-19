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Arnavutluk başbakanı 'yı kabul etti

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019
Arnavutluk başbakanı Edi Rama'yı kabul etti
Başkan recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Bu arada Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Erdoğan'ı telefonla arayarak, Erbil'deki saldırıda şehit düşen konsolosluk görevlisi Osman Köse için hem kendisi, hem de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih adına taziyelerini iletti. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.
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Arnavutluk başbakanı Edi Rama'yı kabul etti
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