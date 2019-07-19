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’de feribotta korkutan yangın

Giriş Tarihi: 19.7.2019
Çanakkale’de feribotta korkutan yangın
Çanakkale-Eceabat hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.'ye bağlı "Karahasan 2" isimli feribotun makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İskeleye yakın bir noktada karaya oturan feribottaki yolcular tekne ve güvenlik ekiplerinin botlarıyla tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen Eceabat Belediyesi'ne ait itfaiye aracının hortumu, feribota uzatılarak yangına müdahale edildi. GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, Feribotta 93 yolcu ve 26 aracın bulunduğu belirtilirken olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
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Çanakkale’de feribotta korkutan yangın
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