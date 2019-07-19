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Köprüdeki hainlerin cezasına onama

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019
Köprüdeki hainlerin cezasına onama
FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında 34 vatandaşın şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi 72 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 22 sanığı 17,5 yıl, 5 sanığı ise 15'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 323 yıl, eski Binbaşı Ahmet Taştan ise 35 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 343 yıl hapse çarptırılmıştı. Sanıkların cezalara yaptığı itirazı değerlendiren İstinaf mahkemesi kararını verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği tüm cezaları onadı. Sanıkların tahliye talepleri de reddedildi.
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Köprüdeki hainlerin cezasına onama
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