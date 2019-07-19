MSB’de “sıfır atık” seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi", Milli Savunma Bakanlığı'nın Atık Yönetim Sistemine entegre edilerek tüm askeri birliklerde uygulanmaya başlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar'ın da Bakanlık'taki uygulamalarını bizzat takip ettiği proje kapsamında 40 bin Mehmetçik'e sıfır atık eğitimi verildi. Bu kapsamda Bakanlık birimlerine sıfır atık ekipmanı yerleştirilerek "Atık Geçici Depolama Alanları" oluşturuldu. Kağıt-plastik-cam-metal atıklar ayrı olarak toplanarak ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.