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O hainin kimliği belirlendi

Giriş Tarihi: 19.7.2019
O hainin kimliği belirlendi
Türk Başkonsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin kimliği ve fotoğrafı yayınlandı. IKBY'ye bağlı Erbil Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, bu hainin 1999 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olduğu belirtildi. Bu arada bir Türk heyeti de saldırının düzenlendiği restoranda inceleme yaptı. Olay yerini gören çok sayıda güvenlik kamerası incelenirken, saldırının 4 kişi tarafından düzenlendiği, 2'sinin dışarıda gözcülük yaptığı, diğer ikisinin de susturuculu silahla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Buna göre Köse'nin, yemeğini bitirip hesabı ödemek üzere kalktığı sırada saldırıya uğradığı belirtildi.
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O hainin kimliği belirlendi
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