Şehidimizi uğurladık

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Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk görevlisi Osman Köse Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törende cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, BBP lideri Mustafa Destici' nin yanısıra çok sayıda askeri ve diplomatik yetkili de hazır bulundu. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde ebedi istiratgahına uğurlanan şehidin naaşı, Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.