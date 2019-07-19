Teşekkür böreği beş gün içinde Kremlin’de olacak

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanması amacıyla Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleriyle ilgili olarak Bursalı Hasan Acar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür amaçlı kol böreği göndermişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilerin Acar'ın böreğini bekleyip beklemedikleri yönündeki soru üzerine, "Börekten elbette memnun oluruz. Türk ustalar çok lezzetli börekler yapıyor.Ancak böreğin ne zaman ve nasıl geleceğini bilmiyorum" dedi Peskov'un açıklamaları üzerine börekleri yollan Acar kargo fişini SABAH'la paylaştı. Böreklerin şu an Ankara'da olduğunu ve en geç 5 gün içinde Kremlin'de olacağını belirten Acar, "Kargo süresi biraz uzadı ama merak etmesinler 5 güne kadar ellerine ulaşır" dedi. Putin'e S-400 füzelerini yolladığı için teşekkür etmek istediğini yineleyen Acar, "Bugünler ülkemizin güvenliği için çok önemli. S-400'ler ülkemizin güvenliği için Türkiye'ye gelmeye başladı. Ben de Rusya lideri Putin'e teşekkür etmek için börek göndermek istedim. İnşallah Kremlin Sarayı'na sorunsuz şekilde ulaşır ve böreklerimizin tadına bakma fırsatı bulurlar. Gönderdiğim börek ıspanaklı kol böreği" diye konuştu.