FETÖ ve PKK’lıların cezaevi şikâyeti boş çıktı

Meclis, iki yıl önce yeniden yapılan ve modern bir cezaevine dönüştürülen Tarsus cezaevine yönelik PKK ve FETÖ tutuklu ve hükümlülerinin şikayetlerini boşa çıkardı. Terör örgütü mensuplarının cezaevlerini karalama çabaları da Meclis Dilekçe Komisyonu'ndan döndü. Meclis Dilekçe Komisyonu, Tarsus cezaevinde bulunan bazı tutuklu ve hükümlülerin şikayet başvuruları üzerine harekete geçti ve cezaevinde incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı Mihrimah Belma Satır, başkanvekili İsmail Tamer, Komisyon üyeleri AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve HDP milletvekili Hüda Kaya'dan oluşan heyet cezaevinin fiziki koşullarını inceledi ve mahkumlarla görüştü. Dilekçe Komisyonu Başkanvekili AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Tarsus Cezaevi'nde gördüğümüz manzara hakikaten takdire şayan. Çünkü daha ilk girişten koğuşlara kadar her yerinde incelemelerde bulunduk. Cezaevinin fiziki koşullarında hiçbir sıkıntı görmedik, cezaevine tam not verdik. Koğuşlarda duş ve özel tuvalet bile var. Yeni yapılmış, modern, tüm ihtiyaçları en küçük ayrıntısına kadar sağlanan bir cezaeviyle ilgili yapılan bu şikayetlerin asılsız olduğu ortaya çıktı" dedi.