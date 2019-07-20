Mehmetçik terörü can damarından vurdu

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor. Bir yandan terör örgütüne ait Hakurk'taki hedeflere yönelik Pençe Harekatı ile komandolar terör yuvalarına girmeyi sürdürürken diğer yandan da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçakları, sınır ötesinde terör örgütü tarafından üs olarak kullanılan bölgeleri vuruyor. Bu kapsamda Türk jetleri, önceki gece Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristlerce üs olarak kullanılan, terörün Suriye'ye uzanan koridoru üzerinde bulunan Karacak bölgesine geniş çaplı hava harekatı gerçekleştirdi. Karacak bölgesinde terör hedefleri büyük hassasiyetle belirlendi. Hedefler tespit edilirken sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda hassasiyet gösterildi. 20'ye yakın uçağın katıldığı harekatta İHA'lar, SİHA'lar, HİK uçağı ile tanker uçaklar görev aldı. Teröristlere ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedef lazer güdümlü yerli ve milli mühimmatla yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önceki akşam harekata ilişkin, "Erbil'deki alçak saldırıyı müteakip Kandil bölgesine yapılan son dönemdeki en geniş çaplı hava harekatıyla terör örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir" demişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada da operasyonun uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi. ANKARAHava Kuvvetleri'ne ait jetler, önceki gece Tunceli kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerindeki teröristleri hedef aldı. Tunceli merkez kırsalında eylem hazırlığında olan iki PKK'lı İHA'lar tarafından tespit edildi. Hava kuvvetleri desteğiyle iki terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde belirlenen terör örgütüne ait hedefler vuruldu, 6 terörist öldürüldü. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.