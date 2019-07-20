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haberi: Yeni askerlik siteminin detayları! Ücret yatırılınca kura çekimi...

haberi... Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasıyla birlikte bireylerin konu ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Özellikle yeni ücreti ve bedelli askerlik kura çekimi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bunun yanından yeni sistemde askerlik tecili ve erteleme süresinin nasıl olacağı merak konusu oldu. Erteleme süresi dolduğu takdirde vatandaşlar kura çekilişinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini merak ediyor. Peki, bedelli ücreti ne zaman yatırılacak? Bedelli askerlik ile ilgili netleşen detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 20.7.2019 11:10
Son dakika haberi: Yeni askerlik siteminin detayları! Ücret yatırılınca bedelli askerlik kura çekimi...

ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Meclis'te yeni askerlik sisteminin kabul edilerek yasalaşmasının ardından, bedelli askerlik yapmak isteyen bireyler yeni sistemin detayları ile ilgili araştırma yapıyor. Bedelli askerlik ücreti, kura çekimi, tecil ve tecil hakkı ile erteleme süresinin bitmesi durumunda neler olacağı ve başvuru adımları en çok merak edilen konuların başında yer alıyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU, KURA ÇEKİMİ VE TECİL İLE İLGİLİ DETAYLAR

Haberimizde, yeni askerlik sistemiyle birlikte kalıcı hale gelen bedelli askerlik hakkında merak edilen soruları bulabilirsiniz.

İşte bedelli askerlik hakkında bugüne kadar netleşen şartlar ve son dakika haberleri...

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Son dakika haberi: Yeni askerlik siteminin detayları! Ücret yatırılınca bedelli askerlik kura çekimi...
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