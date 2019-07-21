Bolu’da işçi kıyımı aileyi parçaladı!

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'den CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nin çoğunluğu temizlik işlerinde çalışan 97 işçinin işine son vermesiyle birlikte aile dramları da yaşanmaya başladı. İşten çıkarılan eşinin psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını ve sonrasında ailesini bırakarak bir anda memleketine gittiğini söyleyen Meryem Mert'in hikâyesi tam da çaresizliğin resmini çiziyor.Kendisinin işten çıkarılması sonrası, eşinin psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını belirten Mert, "Geçim sıkıntısına girdik. O süreçten psikolojik olarak eşim çok etkilendi. Kredi çekip araba almıştık, 40 bin lira kadar borcumuz vardı. İşten çıkarılınca bizi bir anda terk etti. Bir süre sonra Kars'a gittiğini öğrendik. Giderken bize hiçbir şey söylemedi" dedi.Tiroid kanseri nedeniyle bir ameliyat geçiren ve halen ilaç tedavisi devam eden Mert, 7 aylık hamile... Şu anda kendisine 'Hak-İş Hizmetİş Sendikası'nın sahip çıktığını belirten Mert, "Sendika sahip çıkmasa herhangi bir geçim kaynağım yok. Kızım ve karnımdaki bebeğim için ayakta kalmaya çalışıyorum." dedi.Halen Bolu Belediyesi önündeki işçi çadırına her gün geldiğini söyleyen Mert, "Hem işten çıkarılan arkadaşlarıma destek olmak hem de kendim işe girmek istiyorum. Başka hiçbir geçim kaynağım yok. Rızkı veren Rabbim inşallah yüzümüze bakacaktır" dedi.