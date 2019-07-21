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İki genç kıza silahlı saldırı şüphelisi sevgililer yakalandı

'nın Ceyhan ilçesinde (24) ve 'nu (19) ayaklarından kurşunlattığı iddiasıyla Menekşe A. ve saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen erkek arkadaşı Yılmaz Ç. yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 17:02
İki genç kıza silahlı saldırı şüphelisi sevgililer yakalandı

Olay, dün gece saatlerinde Namık Kemal Mahallesi konser alanı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre Dilara Eroğlu, Şeyda Opak ile aralarında husumet bulunan Menekşe A.'yı darp etti. Menekşe A. da olayı sevgilisi Yılmaz Ç.'ye anlattı. Genç kızları takip eden Yılmaz Ç., dün saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarında kaldırımda yürüyen genç kızlara tabancayla ateş etti. Bileklerinden yaralanan genç kızlar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis başlattığı soruşturmada Menekşe A. ve Yılmaz Ç.'yi yakaladı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı genç kızların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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İki genç kıza silahlı saldırı şüphelisi sevgililer yakalandı
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