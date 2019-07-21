Yabancı ülke polislerine FETÖ’yü anlattı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan İstanbul'da bulunan yabancı polis irtibat ve konsolosluk görevlileri ile bir araya gelip FETÖ tehlikesini anlattı. Çalışkan konuşmasında şunları söyledi:Bu olayı şöyle düşünmeyin, kameraların veya televizyonların başına geçip bu olayı sevk ve idare ettiğimizi düşünmeyin. Bu işin sevk ve idaresini yapan kişi olarak akşam 22.00'den sabah 08.00'e kadar köprüde kurşunların altında tank artışlarının helikopter saldırıların altın da bu geceyi yaşadım.15 Temmuz sıradan bir saldırı değil. Bunun arkasında kimlerin olduğunu çok net biliyoruz. Delilli bir şekilde bunları ilgili yerlere, ilgili ülkelere iletiyoruz. Ülkemizde yapılan bu iş sıradan bir darbe, sıradan bir askeri kalkışma, bir örgütün işi değil. Biz o gece Büyükada'da hazırlık yapıp canlı yayına bağlanmak için bekleyen başka ülke insanlarını biliyoruz. Bu örgütü destekleyenler, para sağlayanlar, iletişimine yardımcı olanlar, ülkelerinde okul açılmasına izin verenler bizim dost ülke olarak kabul ettiğimiz, müttefik olarak gördüğümüz, tarihi ilişkilerimizin olduğu ülkeler.Bu örgütü dini bir yapı, dini bir örgüt olarak almayın, Bu örgüt amacı için her şeyi mubah sayan, dini de bu işte kullanan bir örgüttür. Ülkemizdeki demokratik ortamdan faydalanarak binlerce okul, yurt, dershane gibi yerler açtılar. Yine yüzlerce binlerce şirketler kurdular. Yöneticilerimizin, hükümetimizin, iktidarın dine karşı toleranslı davranmasını istismar ettiler. Devletin bütün kurumlarına elemanlarını yerleştirdiler, dünyanın birçok ülkesinde destek gördüler. Bahsettiğimiz ülkeler bizim dost ülkelerimiz. Bu yaşadığımız olay dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan sizler ne düşünürdünüz? Bu işle alakalı insanlar Türkiye'de yaşasa Türk devleti de bunları korusa, iade etmese ne düşünürdünüz?2016'da, 15 Temmuz girişimi öncesinde bazı terör saldırıları ile darbenin altyapısı oluşturuldu. Demokratik ortamda insanları rahatsız etmeden terör örgütlerine operasyonlar yaptık. Bir günde 150 bin insanın, yılda 48 milyon insanın kontrolünü yapacak bir network oluşturduk. Ancak dış destekli terör örgütlerine karşı ne kadar tedbir alırsanız alın, bir şekilde saldırabiliyorlar.Bu darbenin başarılı şekilde durdurulmasını sağlayan kişi lider Cumhurbaşkanımızdır. Ordularınızı yönetebilirsiniz, emrinizdeki polis kuvvetlerine talimatlar verebilirsiniz ama milleti yönetmek çok ayrı bir şey. Bir talimatla 3-5 milyon insanı sokağa çıkarıyorsunuz. Bu riski alacak lider dünyada sayılıdır. Onun tavrı, onun duruşu hem halkı hem polis teşkilatını hem de diğer kurumları ayakta tuttu.Ülkeye, ekonomiye, siyasete ve birçok yere çok ciddi zararlar vermiş bu insanların hiç birisi mahkemelerde "Biz pişman olduk" demiyor. Ya bu örgüt gerçekten çok kötü ve direniyor ya da bazı ülkeler bu insanlara böyle davranmaları için destek veriyorlar. 251 masum vatandaşı öldürmüşler, 2 bin 200'den fazla masum insanı yaralamışlar ve "Biz pişmanız" demiyorlar. Böyle bir insan profili incelenmeye, mercek altına alınmaya değer.BALTALIMANI Polis Evi'nde gerçekleşen buluşmaya ABD, Belçika, Fas, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Kanada, Japonya, Kazakistan, İsveç, Danimarka, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Rusya ve Tunus ülkelerinin İstanbul'daki Polis İrtibat Görevlileri/Konsolosluk çalışanları olmak üzere toplam 15 ülkeden 24 temsilci katıldı.