8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede patlayıcılar ele geçirildi

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçeleri kırsalında 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği iki operasyonda 8 uzun namlulu silah, 5 el bombası, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

8 TERÖRİST ETKİSİZ

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova ilçesi Kızılağaç köyü ile Yedisu ilçesinin Şeytan Dağları kırsalında 21-22 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, İçişleri Bakanlığınca "mavi" kategoride aranan, terör örgütünün sözde Erzurum sorumlusu "Şevin" kod adlı Hülya Kül ile gri kategoride aranan sözde "Erzurum Çavreş sorumlusu "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın, sözde Erzurum Bağır sorumlusu "Dijvar Zagros" kod adlı Şirzat Haseni Azer'in de bulunduğu 3'ü kadın 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

PATLAYICILAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 3 M-16 piyade tüfeği, 5 kalaşnikof, bu silahlara ait 20 şarjör, 550 fişek, 5 el bombası, patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler, 3 telsiz ve muhtelif örgütsel materyal ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerince terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.