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'da trafik levhalarına ateş açan kişi yakalandı

'da yol kenarındaki trafik levhalarına pompalı tüfekle ateş açarak, bu görüntüleri hesabından paylaşan D. (30) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019 16:47
Ankara'da trafik levhalarına ateş açan kişi yakalandı

Yol kenarlarındaki trafik levhalarına pompalı tüfekle ateş açan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Görüntülerdeki kişinin Yiğithan D. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüphelinin Demetevler Mahallesi'ndeki evine şafak vakti operasyon düzenledi. Yiğithan D., özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 6 dolu fişek ele geçirildi. 'Kasten yaralama', 'kadına şiddet', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'otodan hırsızlık' gibi 13 çeşitli suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Ankara'da trafik levhalarına ateş açan kişi yakalandı
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