Şehidin baba ocağı anı evine dönüştü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde yaşayan Osman ve Elif Altun çiftinin 5 çocuğundan biri olan Özel Harekât polisi Ahmet Altun (22), geçen yıl Van'da PKK'lılarla girilen çatışmada şehit düştü. Altun'un ailesi çocukları için evlerinin üst katını şehidin kıyafetleri ve eşyalarıyla donattı. FETÖ'nün 15 Temmuz dürbe girişiminde 52 polisin atılan bombalarla şehit edildiği Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda sağ kurtulan Ahmet Altun (22), tayin olduğu Van'da 15 Temmuz 2018'de, Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin attığı el bombasıyla ağır yaralandı. Altun kaldırıldığı hastanede şehit oldu.







Ailesi şehidin anısına, evlerinin üst katını kültür ve anı evi haline getirdi. Şehidin bütün eşyalarını bir odaya yerleştiren ve herkesin gelip burayı görebileceğini söyleyen ağabeyi Akif Altun, amaçlarının şehitlik makamını çocuklara aşılamak ve kardeşinin anılarını yaşatmak olduğunu söyledi. Akif Altun "Çocukların gelip eşyalarını görmesini, şehitliğin ne kadar güzel bir durum olduğunu onlara anlatmak istiyoruz" dedi.



'KUZUMUN HATIRALARI'

Anne Elif Altun: Kuzumun hatıralarını saklayacağım. Onun hayatını yaşatmak istiyorum. Gelenler burada oğluma dua edecekler. Çok güzel bir duygu, ancak dumansız ateş sönmüyor, yanıyor ateş. Yoksa çok güzel bir yere gitti inanıyorum. Kuzum bambaşka bir çocuktu, herkesi severdi. Kendisine bir araba almıştım. Telefonda 'Hayalim gerçek oldu annem' dedi, ama görmek ona nasip olmadı.

BUGÜN NELER OLDU