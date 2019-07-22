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’te Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı

’in Baykan ilçesinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 16:51
Siirt’te Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren 4 kişilik göçmen kafilesinin Bitlis'ten Diyarbakır istikametine gittiği bilgisi üzerine Baykan'da operasyon düzenledi. Ekipler, Baykan ilçesinde durdurdukları bir araçta 4 göçmen yakaladı. Takside yapılan aramada Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen taksi şoförü Ö.Y. gözaltına alındı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken göçmenlere organizatörlük yaptığı öne sürülen organizatöre 14 bin 196 lira idari para cezası kesildi.

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Siirt’te Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı
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