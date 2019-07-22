Son dakika: İstanbul için korkutan deprem uyarısı! "Yanılmayı çok isterim ama bu deprem olacak..."

Ülkemizde Tsunami ihtimali söz konusu mu? Son 1500 yılda yaşanan depremlerin raporu hazırlanırken bu aşamada İstanbul depremi hakkında da araştırmalar sürüyor. 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin anıları hala hafızalarda. Kandilli Rasathanesi de deprem hakkında araştırmalar yapıyor ve toplumu bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu özel söyleşiden çıkarılacak çok ders var; son dakika haberinin detayları burada.

YILDA 2-2.5 SANTİMLİK HAREKET GÖZLEMLİYORUZ

Tectonophysics dergisinin Ağustos 2019 sayısı için kaleme aldığınız makale, hem de körfez depreminin yıldönümü yaklaşmışken yüreğimizi ağzımıza getirdi. Çalışmanızda son 1500 yılın verilerini incelediniz ve geleceğe dönük senaryolar ortaya koydunuz. Deprem biliminde geçmiş ya da tarihsel kayıtlar gelecekle ilgili ipucu verir mi?

Elbette. Öncelikle şunu belirtmeliyim: Türkiye'de bu konuda çalışan onlarca bilim insanı var, hepsi de bu konunun üzerine düşüp değerli vakitlerini, enerjilerini, bütçelerini harcıyorlar. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Doç. Dr. Fatih Bulut, Doç. Dr. Aslı Doğru, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak ve Ankara Üniversitesi Jeofizik Bölümü'nden Prof. Dr. Bahadır Aktuğ ile birlikte milattan sonra 500'den günümüze Marmara Denizi'ndeki yıkıcı depremler ve bu depremlerin etki alanları, dolayısıyla bu fayların hareketini temel alarak çalıştık. Kandilli 1895'ten beri deprem gözlemi yapıyor, dolayısıyla müthiş bir arşivi, gözlemsel kapasitesi ve bilgi birikimi var. Marmara Denizi'nin 1200 metre altında sismometrelerimiz mevcut ki 0.2 büyüklüğündeki depremleri bile algılıyoruz.