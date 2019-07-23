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'te 15 köy ve mezralarında ilan edildi

’te, terör örgütü üyelerinin yakalanması için 15 köy ve mezralarında ilan edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 19:05 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 19:17
Bitlis'te 15 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Valiliği'nden konuyla ilglii yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; İçgeçit, Çalıdüzü, Yavuzlar, Yukarıölek, Aşağıölek, Ilıcak, Oğulcak, Üçevler, Kalupat, Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Başmaklı, Karakuş, Dutköy, Bayramalan köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 20:00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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Bitlis'te 15 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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