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Evlerinin bahçesine sera kurup, yetiştirdiler

'da evlerinin bahçesine sera kurup, 242 kök yetiştiren Ahmet İ.(52) ve Ahmet T.(41), yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 10:19 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 10:23
Evlerinin bahçesine sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiler

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirilen sera buldu. Ele geçirilen 242 kök Hint keneviri sökülerek, imha edilirken evde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Polis, evin sahipleri Ahmet İ. ve Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

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Evlerinin bahçesine sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiler
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