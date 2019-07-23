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'nün 3 yıldır aranan sözde imamına tutuklama

/'nin sözde "üniversite ve akademisyenler imamı" olarak yaklaşık 3 yıldır aranan zanlı 'de yakalanıp getirildiği 'da tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 18:33
FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamına tutuklama

Erzincan'da, FETÖ/PDY'nin sözde "üniversite ve akademisyenler imamı" olarak yaklaşık 3 yıldır aranan zanlı tutuklandı.

Erzincan ve Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentteki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Erzincan Üniversitesinde görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname kapsamında meslekten ihraç edilen, örgütün sözde "üniversite ve akademisyenler imamı" olan ve hakkında yaklaşık 3 yıldır yakalama kararı bulunan Salih M'nin Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde babasına ait evde olduğunu tespit etti.

Yaklaşık bir ay teknik takip ve izleme çalışması yürüten emniyet ekipleri zanlıyı babasına ait evde gözaltına alarak Erzincan Emniyet Müdürlüğüne getirdi.

Erzincan'da FETÖ/PDY'nin "üniversite ve akademisyenler imamı" olarak birçok farklı dosyada adı geçen şüpheli Salih M, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Salih M, tutuklandı.

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FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamına tutuklama
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