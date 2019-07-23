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Fuat Oktay: Çok daha şiddetli şekilde karşılık verilecek

,’nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen hain saldırıya tepki göstererek, "Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir." dedi.

Giriş Tarihi: 23.7.2019 12:54
Fuat Oktay: Çok daha şiddetli şekilde karşılık verilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır ötesinden atılan roket sonucu yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir." dedi.

MSB: CEYLANPINAR'A ATILAN ROKETİN KARŞILIĞI VERİLMİŞTİR

Milli Savunma Bakanlığı Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.

7 HEDEF İMHA EDİLDİ

Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir.

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Fuat Oktay: Çok daha şiddetli şekilde karşılık verilecek
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