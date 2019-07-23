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merkezli operasyonunda 10 askere gözaltı

merkezli 8 ilde düzenlenen /PDY operasyonunda 5'i muvazzaf 10 asker gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 17:00
Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 10 askere gözaltı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün TSK'deki 'mahrem askeri yapılanması'nın deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptığı belirlenen şüpheliler hakkında yakalama kararı verildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri Kütahya, Erzurum, Eskişehir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Kayseri ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, muvazzaf astsubaylar M.A., N.T., M.K.Ş., İ.K., H.A., meslekten ihraç edilen subaylar Y.Ö. ve S.G. ile ihraç edilen astsubaylar C.E., H.K. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kütahya'ya getirileceği belirtildi.

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Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 10 askere gözaltı
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