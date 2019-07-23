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'da seyir halindeki yandı

'nun Fatsa ilçesinde, sebze meyve yüklü seyir halindeyken yandı. Dumanları fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridine çekerek motor kısmı alev alan araçtan dışarı çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 17:54 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 18:17
Ordu'da seyir halindeki TIR yandı

Ünye-Fatsa kara yolunda ilerleyen Erol Aksu yönetimindeki 61 K 9407 plakalı TIR'ın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, TIR'ı emniyet şeridine çekerek motor kısmı alev alan araçtan dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle TIR'da maddi hasar oluştu.

Soğutma çalışmaların ardından, yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ordu'da seyir halindeki TIR yandı
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