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Son dakika haberi: 'da araçta kanlı infaz! Arabanın ön camında tam 12 kurşun...

’nın Yüreğir ilçesinde, bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahattin Erol (39), hafif ticari aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli aranıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 24.7.2019 08:12 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 08:13
Son dakika haberi: Adana'da araçta kanlı infaz! Arabanın ön camında tam 12 kurşun...

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1789 Sokak'ta meydana geldi.

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Son dakika haberi: Adana'da araçta kanlı infaz! Arabanın ön camında tam 12 kurşun...
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