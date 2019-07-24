Son dakika haberi: Adana'da araçta kanlı infaz! Arabanın ön camında tam 12 kurşun...
Adana’nın Yüreğir ilçesinde, bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Bahattin Erol (39), hafif ticari aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli aranıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 24.7.2019 08:12Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 08:13
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1789 Sokak'ta meydana geldi.