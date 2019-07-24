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İçişleri Bakanı Soylu'nun kabulü

, Suriye Muhalif ve Başkanı ve beraberindekilerle görüştü

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 15:52
İçişleri Bakanı Soylu'nun kabulü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abdi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabül, Bakan Soylu'nun makamında basına kapalı gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre görüşmede, geçici koruma kapsamında Türkiye'de misafir edilen Suriyelilerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Tüm süreçlerin değerlendirilmesi açısından Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve SMDK Başkanı Abdi'nin başkanlığında ortak bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Öte yandan görüşme öncesi Bakan Soylu, Abdi ve beraberindekilere makam girişindeki sergide bulunan Türk ve Suriyeli çocukların yaptığı resimleri gösterdi.

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İçişleri Bakanı Soylu'nun kabulü
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