Suriye’den atılan rokete misliyle karşılık

BUGÜN NELER OLDU

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde önceki gece Suriye tarafından atılan roket mermisi Turgut Özal Mahallesi 232. Sokak'ta 38 yaşındaki Yusuf Atan isimli vatandaşın evine isabet etti. Patlama sonucu yaralanan Yusuf Atan (38), Hatice Atan (31), Eyüp Atan (9), İbrahim Işık (17), Ali Işık (21) Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ağır yaralı Yusuf Atan Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye tarafında belirlenen noktaları ateş altına aldı. Birçok hedefin imha edildiği bildirildi. Roketin isabet ettiği evde meydana gelen hasar ise günün ağarması ile birlikte ortaya çıktı. Terasında delik oluşan evin camları kırılırken, büyük çapta maddi hasar olduğu belirlendi. Evin avlusundaki cam ve beton parçaları ile tepsideki çay bardakları dikkati çekti. Patlama sonrası çıkan küçük çaplı yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü öğrenildi. Patlama sırasında ev sahibi Yusuf Atan'ın misafirleriyle birlikte evin avlusunda çay içtiği öğrenildi. Patlamanın ardından sınır hattında güvenlik önlemleri attırıldı.