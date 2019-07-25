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Belaruslu diplomatın sağlık durumu hakkında açıklama

Uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan Belarus'un Büyükelçiliği'nde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'in, yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019 12:25
Belaruslu diplomatın sağlık durumu hakkında açıklama

Güven Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun bakımda bulunan hastanın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Ameliyatın başarılı geçtiği dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Alexsander Poganshev, 24 Temmuz 2019 tarihinde saat 19.34'te hastanemiz acil servisine ateşli silah yaralanması nedeniyle getirilmiştir. Hastamıza acil serviste ilk müdahaleler yapılmış, yaşamsal bulguları kontrol altına alınıp, gerekli tetkikler tamamlanarak acilen ameliyata alınmıştır. Başarılı geçen ameliyat sonrasında hastamızın izlem ve tedavisine genel yoğun bakım ünitemizde devam edilmektedir."

Belaruslu diplomat Poganshev, dün akşam saatlerinde komşusu tarafından silahlı saldırıya uğramış, olayın faili ise aynı silahla intihar etmişti.

Olay sonrası hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kavga sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir." ifadesini kullanmıştı.

Ankara Valisi Vasip Şahin de olayın "siyasi" olmadığı açıklamasında bulunmuştu.

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Belaruslu diplomatın sağlık durumu hakkında açıklama
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